Así dejó una luchadora de UFC a asaltante en Río de Janeiro

La luchadora de la muy seguida UFC, Polyana Viana, no anduvo con rodeos para demostrar sus destrezas en las artes marciales mixtas, cuando fue víctima de un intento de robo en Río de Janeiro.

Ocurrió en el barrio de Jacarepagua y la atleta estaba esperando un taxi.

“Estaba en espera cuando un hombre se acercó a mi, se sentó a mi lado y me preguntó la hora”, explicó al portal MMA Junkie.

Viana asegura que le dio la hora y cuando se percató de que no se iba a ir, se guardó el celular en el bolsillo. “En ese momento el hombre me dijo que no hiciera nada raro pues estaba armado”, relató.

Agregó que se puso de pie, le dio dos puñetazos y un puntapié para lanzarlo al suelo y lo inmovilizó con una técnica de estrangulación sujetándolo del cuello por detrás de la espalda, describió la luchadora con un récord de 10-2 en la MMA y 1-1 en la UFC.

Luego comprobó que la pistola era de cartón, y el hombre le pidió que llamara a la Policía por temor a recibir más golpes.

Ver esta publicación en Instagram Seja você Por você Pra você ♥️ Una publicación compartida por Polyana Viana (Dama de Ferro) (@polyanaviana) el 14 de Dic de 2018 a las 8:11 PST



Un transeúnte fue el encargado de llamar a las fuerzas de seguridad.

Viana, de 27 años, refirió que había sido su primera experiencia con la inseguridad en Río.

La luchadora debutó con éxito en la UFC en febrero pasado y meses después tuvo su primera derrota dividida.

