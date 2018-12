¡Histórico! El Mundial del 2026 será en México, Canadá y EE.UU.

La candidatura norteamericana formada por Estados Unidos, México y Canadá organizará el Mundial de 2026 al ganar en la votación a Marruecos, según se decidió este miércoles 13 de junio en Moscú, en el 68 Congreso de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Fifa.

De esta forma, México se convertirá en el primer país que organiza tres Copas del Mundo, después de ser el teatro de las obras maestras de Pelé en 1970 y de Diego Maradona en 1986.

CONFIRMED

134 votes for @United2026

65 votes for @Morocco2026_EN

1 vote for ‘None of the bids’

2026 @FIFAWorldCup will be hosted by @united2026 🏆⚽ pic.twitter.com/FB2mkmcj29

— FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2018