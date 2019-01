Kim Kardashian West confirmó en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen” que ella y Kanye West serán padres de un bebé varón.

Cuando, durante el programa, se le preguntó si ya tenían fecha para el parto, la famosa modelo respondió: “Um, sí. Será pronto”.

Cohen le preguntó entonces: “¿Sabes si es niño o niña?”.

Ver esta publicación en Instagram Merry Christmas 🎄 Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 26 de Dic de 2018 a las 3:14 PST

La esposa de Kanye West contestó: “sí, es un niño”.

La pareja ya tiene tres hijos.

Lee más: Nuevo descubrimiento con las estatuas de la Isla de Pascua

Comentarios

comentarios