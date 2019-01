Modelo es brutalmente asesinada en la casa de sus padres

Una conocido modelo de Ruanda que fue hallada muerta en la casa de sus padres habría sido asesinada por un trabajador del servicio doméstico, según la Policía.

Alexia Mupende, de 35 años, fue encontrada muerta a puñaladas el martes en la casa de su familia en Kigali, capital de Ruanda.

“Eran alrededor de las 19:30 -hora local- cuando se encontró su cuerpo en la cama. El sospechoso es el ayudante doméstico de la familia, su nombre es Niyireba Antione. La Policía aún lo está buscando”, indicó el portavoz de la institución, John Bosco Kabera.

Agregó que el sospechoso huyó de la casa esa noche y se desconoce su paradero. Mupende iba a casarse el próximo mes, según informes de los medios locales.

A dark night befalls!

Soft spoken like rising dawn

Endlessly tender

As Beautiful as ever

Soft and calm yet eloquent

A heart whose love is innocent

Never heard you yell

Why would anyone dare do the heartless .absolute coward.

Rest well beutiful… we will miss you dearly pic.twitter.com/gOFUGxp1iR

— Hope Azeda (@HopeAzeda) 8 de enero de 2019