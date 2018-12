¿Recuerdas a esta mujer y sus hijas? Ya pudo entrar a EE.UU.

María Lila Meza Castro -la mujer fotografiada corriendo con sus hijas lejos de los gases lacrimógenos en la frontera de México y su vecino del norte en noviembre- pudo ingresar a Estados Unidos la noche del lunes, dio a conocer Sandra Cordero, de Families Belong Together.

Inicialmente, a Meza Castro y sus hijos se les negó la entrada en el puerto de Otay Mesa a lo largo de la frontera entre México y California por problemas de capacidad, según un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El congresista estadounidense Jimmy Gómez tuiteó que la familia se encuentra en territorio estadounidense y solicitó asilo.

After 7hrs, I can now confirm:

Maria Meza & her kids — featured in this @Reuters image fleeing tear gas at the border last month — just filed for asylum.

They’re on American soil.@RepBarragan & I are still here observing conditions on the ground. #RefugeesWelcome @fams2gether pic.twitter.com/t8cEDRtGIQ

— Rep. Jimmy Gomez (@RepJimmyGomez) 18 de diciembre de 2018