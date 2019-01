Ocasio-Cortez responde con otro vídeo a quienes criticaron su baile en una azotea

Esta semana circuló un video en redes sociales en el cual se podía observar a la representante demócrata al Congreso por Nueva York bailando en una azotea a los 19 años. Ante las críticas de algunos opositores, ella respondió con otro video, pero esta vez grabado en los pasillos del Capitolio.

“Escuché que el Partido Republicano piensa que las mujeres que bailan son escandalosas. ¡Esperen a que descubran que las congresistas también bailan! Que pasen un buen fin de semana todos :)”, escribió este viernes 4 de enero en su cuenta de Instagram.

La joven latina, quien es la representante más joven en la historia del Congreso de EE.UU. fue aplaudida por sus seguidores por el video grabado en 2007.

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.

Wait till they find out Congresswomen dance too! 💃🏽

Have a great weekend everyone 🙂 pic.twitter.com/9y6ALOw4F6

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 4, 2019