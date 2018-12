¿Sabe que significan tus sueños sexuales? Descúbrelo aquí

Más de alguna vez nos ha pasado que despertamos horrorizados después de intensos sueños sexuales con alguien que ni siquiera te gusta u odias.

Si después de eso te invade un sentimiento de culpa por haber engañado a tu pareja en tus sueños, no te preocupes, que esto poco tiene que ver con el engaño.

Más bien se trata de inseguridades, puede que hayas estado en una situación en la que hayas comprometido tus creencias o sido deshonesta.

Aunque puede ser que estés explorando tu sexualidad.

via GIPHY

Soñar que tienes sexo con la persona equivocada

Puede ser tu jefe, un colega o el extraño con el que cruzaste miradas en la calle.

Según los expertos en interpretaciones de sueños lo interesante es pensar en lo que esa persona representa para nosotros.

Por ejemplo, si el sueño involucra a tu jefe, y asumiendo que no es uno de los peores tipos que existen, sino que por lo contrario es muy seguro de sí mismo, puede que tu sueño signifique que quieres absorber un aspecto de su personalidad.

Sin embargo, todo depende de lo que sientas al despertar, pues los sentimientos y emociones son completamente reveladores y encontrarás un significado más profundo. ¿Tal vez sí sientes algo por ellos?

via GIPHY

Con tu ex

Aunque estos sueños causen pánico lo cierto es que puedes estar solo recordando una experiencia positiva o un buen momento que hayas compartido con tu amor del pasado.

Además, un cambio importante en tu relación actual puede provocar estos sueños- no significa que quieras salir corriendo de vuelta a los brazos de tu ex, sino que estás analizando lo lejos que has llegado desde esa relación pasada.

Soñar que estás besando a alguien

Puede que sueñes con besar a algún amigo. Esto usualmente representa respeto y adoración, y los protagonistas suelen ser personas con quienes puedes contar en las buenas y en las malas.

Si te sueñas besando a alguien que odias significa traición, hostilidad o reconciliación.

Puede que sea el momento de acabar con tu enemistad, pero si el beso es forzado es porque sientes que esa persona te está empujando sus ideas, creencias u opiniones a la fuerza.

via GIPHY

Ver besándose a otras personas

Ver a los demás besarse en tu sueño sugiere que estás demasiado involucrada en la vida personal y la relación de otras personas.

Necesitas darles un poco de espacio y tal vez así consigas volver a ser la protagonista de tus sueños eróticos.

De pesadilla

El clásico sueño de colegio “aparecí desnuda en frente de miles de personas” en realidad no es tan terrorífico como parece, mas bien significa que estás ansiosa y tus sueños lo saben.

via GIPHY

Por si te interesa: Tener sexo con tu ex podría traerte algunos beneficios

Comentarios

comentarios